Снайперские позиции и патруль: Швеция усиливает меры безопасности на Евровидении-2024
Источник:Aftonbladet
В шведском Мальме, в котором состоится нынешнее Евровидение, проводятся мероприятия по безопасности зрителей и участников шоу. Это впервые в истории конкурса, когда на крышах вокруг концертного зала расположены стрелковые позиции.
Вероятно, такие мероприятия происходят из-за участия Израиля в песенном конкурсе на фоне операции в секторе Газа. Таким образом, организаторы нынешнего Евровидения хотят создать безопасные условия для его проведения.
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Беспрецедентные меры безопасности
7 мая, в день проведения первого полуфинала конкурса, зрители наблюдают несколько сотен полицейских, которые патрулируют в центре города Мальме. В то же время люди увидели созданные снайперские позиции прямо на крышах вокруг Malmo Arena.
Снайперские позиции на крышах возле концертного зала / Фото Jimmy Ԝіхтгоm
К тому же местность возле концертного зала обустроена камерами наблюдения, чтобы отследить ситуацию. Более того, стало известно, что правоохранителям Мальме будут помогать полицейские из Норвегии, Дании и Швеции.
Правоохранители патрулируют Мальме / Фото Jimmy Ԝіхтгоm
Также, чтобы попасть в Malmo Arena, зрителям стоит пройти проверку. Так, им запрещено приносить политическую символику, в частности палестинские флаги для просмотра шоу.
Что известно о первом полуфинале Евровидения-2024
- Конкурс начнется 7 мая в 22:00 по киевскому времени.
- За место в гранд-финале будут соревноваться представители 15 стран, впрочем, только 10 участников смогут попасть дальше.
- К тому же впервые в полуфинале выступят страны "большой пятерки". Так, представители Великобритании и Германии уже сегодня споют на большой сцене. К ним также присоединится участник из страны-хозяйки конкурса – Швеции.
- Сейчас по прогнозам букмекеров больше всего шансов на победу имеет хорват Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место занимает исполнитель Nemo с треком The Code. В то же время тройку лидеров закрывает итальянка Анджелина Манго с композицией La noia.