10 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

15 стран уже использовали свой шанс и поборолись за право выступить в финале Евровидения-2024. Однако лишь 10 музыкантам удалось получить наибольшую благосклонность зрителей.

Их имена стали известны после проведения первого полуфинала 7 мая. Оправдались ли прогнозы букмекеров, есть ли среди финалистов Украина – рассказываем далее на Show 24.

Не пропустите Отгремел первый полуфинал Евровидения-2024: результаты голосования

Напомним, что утром 7 мая, как и несколько недель до этого, букмекеры предсказывали победу Хорватии. Baby Lasagna имел 33% шансов получить первое место. Швейцарский певец Nemo с песней The Code занимал второе место. За ним шла итальянская исполнительница Анджелина Манго с треком La noia, далее представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Кто прошел в финал Евровидения-2024 из первого полуфинала

Сербия : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалия : Иоланда – Grito

: Иоланда – Grito Словения : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Украина : alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Финляндия : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кипр: Силия Капсис – Liar

Силия Капсис – Liar Хорватия : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ирландия : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Тали – Fighter



Первые 10 финалистов Евровидения-2024 / Скриншот с видео

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