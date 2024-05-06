Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят Jerry Heil и alyona alyona

Уже завтра, 7 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. Как известно, Украину на международной сцене представит дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria. Они исполнят трек как раз в первом полуфинале.

Подчеркнем, что представительница Кипра Силия Капсис с зажигательным треком Liar откроет сцену Евровидения-2024. В то же время Тали Голерган из Люксембурга с песней Fighter выступит последней.

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Когда на сцену Евровидения-2024 выйдут украинки

Выступление Jerry Heil и alyona alyona запланировано 7 мая в первом полуфинале. Они споют на большой сцене под 5 номером.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Подчеркнем, что в первом полуфинале также примут участие представители Сербии, Литвы, Ирландии, Польши, Хорватии, Исландии, Словении, Финляндии, Молдовы, Азербайджана, Австралии и Португалии.

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Что известно о Евровидении в этом году

Принимать международный песенный конкурс будет город Мальме, Швеция.

Для еврофанов на территории Eurovision Village в парке Фолькетс состоятся различные развлекательные мероприятия. Посетители смогут увидеть выступления артистов и насладиться разнообразными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.