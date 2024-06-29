Это лотерея, – Jerry Heil и alyona alyona признались, какое место хотели занять на Евровидении

Представительницы Украины на Евровидении – Jerry Heil и alyona alyona заняли третье место в финале. Артистки признались, претендовали ли на победу.

На пресс-конференции накануне своего киевского концерта Jerry Heil и alyona alyona ответили на вопросы журналистов, пишет Show 24. Один из них касался того, какое место хотели бы занять певицы на Евровидении-2024.

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Рэперка alyona alyona призналась, что понимала, что в дуэте с коллегой она может получить призовое место. Но в целом для нее это была неизвестность.

На самом деле это же лотерея. Это ситуация в стране, ситуация в мире. Вы видели, какое это Евровидение вообще было непредсказуемое. С дисквалификацией Нидерландов,

– вспомнила артистка.

Jerry Heil зато призналась, что ожидала на второе место. По ее мнению, они получили слишком много нулей от других стран. Все потому, что Украине не хотели позволить получить первое место.

"Я думала, что второе. На первое мы не рассчитываем, потому что политическая ситуация. Мне кажется, что нам так пытались сделать, чтобы мы не попали на первое, и столько нулей поставили, что перестарались немножечко. Но мне нравится тройка", – высказалась Jerry Heil.

Jerry Heil и alyona alyona о месте на Евровидении: видео 24 Канала

Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024