Для грандиозного возвращения: украинский режиссер поставил номер Люксембурга на Евровидении-2024

По результатам первого полуфинала Евровидения-2024 представительница Люксембурга TALI прошла в гранд-финал. В то же время стало известно, что над постановкой ее выступления занимался украинский режиссер Герман Ненов.

К тому же Люксембург впервые за 31 год появился на конкурсе. Впрочем, после такого долгого перерыва исполнительнице удалось обеспечить стране место в большом финале.

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Украинец поставил номер Люксембурга на Евровидении-2024

Певица TALI выступила в первом полуфинале песенного конкурса с символическим треком Fighter. Его она посвятила своему брату, который сейчас служит в армии Израиля.

В то же время режиссером номера девушки стал украинец Герман Ненов. Интересно, что он был в должности креативного директора прошлогоднего Евровидения в Ливерпуле и Нацотбора на Детское Евровидение.

По словам TALI, она приняла решение о сотрудничестве в последний момент и не жалеет об этом. Артистка была "очень рада работать с украинской командой".

Герман полностью взял на себя проект: примерно за четыре дня он сделал очень много невероятной работы. Команда работала днем и ночью, чтобы успеть до дедлайна,

– призналась финалистка Евровидения-2024.

Выступление TALI в первом полуфинале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Более того, певица отметила, что Герман очень эмоциональный и зажигательный, а самое главное – "страстно обожает свою работу и предан делу". Так, сотрудничество с Неновым принесло свои плоды. Теперь артистка имеет возможность спеть еще раз уже в гранд-финале Евровидения-2024, который состоится 11 мая.

Кто прошел в финал Евровидения-2024

По результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал. Выступления этих участников мы увидим еще раз уже 11 мая.