Болеем за Украину: где и когда смотреть финал Евровидения-2024

11 мая в шведском Мальме выберут победителя Евровидения-2024. Гранд-финал начнется в 22:00 по киевскому времени. За победу будут бороться представители 26 стран.

20 финалистов зрители выбрали в полуфиналах, к ним присоединятся страны "Большой пятерки" и страна-победительница. Где смотреть прямой эфир в Украине – рассказываем на Show 24.

Важно 20 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

Где смотреть финал Евровидения-2024

Большой финал начнется в 22:00 по киевскому времени. Свои номера покажут 26 вокалистов, среди которых alyona alyona и Jerry Heil. Посмотреть его можно на платформах Общественного Вещания.

Прямая трансляция из Мальме будет доступна на телеканале "Суспильне Культура" .

. Также песенный конкурс можно смотреть на сайте "Суспильне Культура" и сайте "Суспильне Евровидение" .

и . Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.

Неизменным комментатором этого вечера будет Тимур Мирошниченко.

Порядок выступлений финалистов

После проведения второго полуфинала организаторы объявили порядок выступления финалистов. Уже известно, что представительницы Украины выйдут на сцену под номером 2. Полный порядок номеров – узнавайте далее.

Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Германия: ISAAK – Always On The Run Люксембург: Tali – Fighter Нидерланды: Joost Klein – Europapa Израиль: Eden Golan – Hurricane Литва: Silvester Belt – Luktelk Испания: Nebulossa – Zorra Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue Латвия: Dons – Hollow Греция: Marina Satti – ZARI Великобритания: Olly Alexander – Dizzy Норвегия: Gåte – Ulveham Италия: Angelina Mango – La noia Сербия: Тейя Дора – Ramonda Финляндия: Windows 95man – No Rules! Португалия: iolanda – Grito Армения: LADANIVA – Jako Кипр: Silia Kapsis – Lia Швейцария: Nemo – The Code Словения: Raiven – Veronika Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter Франция: Slimane – Mon Amour Австрия: Kaleen – We Will Rave



Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса

Голосование начнется после выступления 26 участника. Напоминаем, что из Украины нельзя голосовать за alyona alyona и Jerry Heil. Отдать голос за девушек могут только украинцы, которые находятся за рубежом и имеют иностранного мобильного оператора. Подробнее об этом – рассказываем здесь.