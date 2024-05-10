Болеем за Украину: где и когда смотреть финал Евровидения-2024

10 мая 2024, 11:17
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11 мая в шведском Мальме выберут победителя Евровидения-2024. Гранд-финал начнется в 22:00 по киевскому времени. За победу будут бороться представители 26 стран.

20 финалистов зрители выбрали в полуфиналах, к ним присоединятся страны "Большой пятерки" и страна-победительница. Где смотреть прямой эфир в Украине – рассказываем на Show 24.

Важно 20 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

Где смотреть финал Евровидения-2024

Большой финал начнется в 22:00 по киевскому времени. Свои номера покажут 26 вокалистов, среди которых alyona alyona и Jerry Heil. Посмотреть его можно на платформах Общественного Вещания.

Неизменным комментатором этого вечера будет Тимур Мирошниченко.

Порядок выступлений финалистов

После проведения второго полуфинала организаторы объявили порядок выступления финалистов. Уже известно, что представительницы Украины выйдут на сцену под номером 2. Полный порядок номеров – узнавайте далее.

  1. Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Германия: ISAAK – Always On The Run
  4. Люксембург: Tali – Fighter
  5. Нидерланды: Joost Klein – Europapa
  6. Израиль: Eden Golan – Hurricane
  7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  8. Испания: Nebulossa – Zorra
  9. Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Латвия: Dons – Hollow
  12. Греция: Marina Satti – ZARI
  13. Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
  14. Норвегия: Gåte – Ulveham
  15. Италия: Angelina Mango – La noia
  16. Сербия: Тейя Дора – Ramonda
  17. Финляндия: Windows 95man – No Rules!
  18. Португалия: iolanda – Grito
  19. Армения: LADANIVA – Jako
  20. Кипр: Silia Kapsis – Lia
  21. Швейцария: Nemo – The Code
  22. Словения: Raiven – Veronika
  23. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Франция: Slimane – Mon Amour
  26. Австрия: Kaleen – We Will Rave


Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса

Голосование начнется после выступления 26 участника. Напоминаем, что из Украины нельзя голосовать за alyona alyona и Jerry Heil. Отдать голос за девушек могут только украинцы, которые находятся за рубежом и имеют иностранного мобильного оператора. Подробнее об этом – рассказываем здесь.

Автор: Христина Кобак