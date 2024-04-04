В увлекательном анонсе сообщается, что посетителей ждет ряд выступлений самых ярких звезд прошлогодних шоу. В частности, украинской группы. Кроме того, за неделю до гранд-финала будут проходить вечеринки, встречи с артистами и много других событий.

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Все мероприятия будут проходить в Eurovision Village в парке Фолькетс. Так, еврофаны смогут наблюдать за выступлениями артистов и различными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.

Специально для песенного конкурса организаторы выделили улицу Friisgatan, где посетители смогут насладиться едой и напитками.

Кроме того, в районе Malmö Live и Malmö Central Station также будут созданы небольшие площадки для концертов и представлений.

Где бы вы ни оказались в городе, вы сможете принять участие в каком-нибудь мероприятии, связанном с Евровидением. Одним словом: наше счастливое место,

– отметили организаторы события.

На еврофанов ждет целый ряд увлекательных выступлений. Танцевальные постановки 90-х, вечер с ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A – это лишь некоторые из запланированных мероприятий. Кроме того, на сцену выйдет Кончита Вурст с живым концертом.

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