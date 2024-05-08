Стальные кольца весом 3 кг: дизайнер рассказала о кольчуге alyona alyona на Евровидении-2024
Уже прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. По этому случаю украинский дизайнер Елена Романова поделилась деталями создания кольчуги, которую надела на выступление alyona alyona.
Яне и Алене удалось достойно представить Украину в первом полуфинале. Уже совсем скоро они выступят 11 мая в гранд-финале, на котором определится победитель конкурса.
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Как создавался костюм Алены на Евровидение-2024
Образы украинского дуэта заранее были продуманы и детализированы. Так, наряд Jerry Heil состоит из длинного бежевого платья и похож на доспехи. В то же время костюм alyona alyona напоминает одежду самурая.
Более того, кольчугу для образа рэперши создала украинский дизайнер Елена Романова. Она поделилась, что костюм исполнительницы из-за этого весил три килограмма.
Дело в том, что для изготовления кольчуги использовали около 10 тысяч стальных колец, которые обеспечили дополнительный вес образа. В то же время на ее создание ушло 12 рабочих дней.
Что известно о символизме образов дуэта
- Jerry Heil призналась, что ее костюм был создан по образу Архангела Михаила. В то же время певице говорят о ее сходстве с Прометеем или Жанной Д'Арк, что действительно восхищает исполнительницу.
- Также образ alyona alyona содержит многослойные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины – тяжелая и тернистая. Реперка хочет донести идею того, что несмотря на все препятствия, надо взять в руки меч и идти бороться.
- Более того, alyona alyona рассказала, что платье Яны действительно рваное и поврежденное огнем. В то же время кольчуга реперки весит три килограмма, а для ее изготовления использовали 10 тысяч стальных колец.