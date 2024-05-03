alyona alyona и Jerry Heil выпустили мощное видео на песню для Евровидения-2024

alyona alyona и Jerry Heil представили клип на песню Teresa & Maria, с которой выступят на Евровидении. Это социальное видео, созданное в поддержку женщин.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil готовятся к первому полуфиналу. Тем временем, чтобы усилить их номер, на страницах вышло видео на конкурсную песню.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

alyona alyona и Jerry Heil презентовали видео

Украинские певицы представили социальный клип на песню Teresa & Maria. В этом ролике приняли участие украинские женщины.

Среди них – учительницы Великокостромской гимназии Татьяна и Людмила (которую разрушил вражеский обстрел), украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и другие украинки, у которых непростой жизненный путь во время войны.

Мир на ее плечах – такой месседж вложили певицы в данную работу. В видео приняли участие украинские женщины, которые ежедневно проходят тернистый путь. Через боль, радость, слезы, смех, разочарование. Женщина несмотря на все продолжает жить и творить, никогда не опуская рук,

– прокомментировали работу alyona alyona и Jerry Heil.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите социальное видео

Исполнительницы своим роликом начали флешмоб в поддержку женщин. Они призывают рассказывать истории, о которых должен знать весь мир.

Евровидение-2024: последние новости

Сейчас alyona alyona и Jerry Heil усиленно готовятся к выступлению на Евровидении-2024 в Мальме. Напомним, что первый полуфинал состоится уже в следующий вторник, 7 мая. Дуэт украинских артисток будет выступать под номером 5. Уже в тот вечер будет известно, пройдут ли они в большой финал.

Постановкой номера alyona alyona и Jerry Heil занимается именитая клипмейкерка Таню Муиньо. Она сотрудничает с топовыми мировыми артистами и украинскими звездами.

После второй репетиции шансы Украины на победу значительно возросли. alyona alyona и Jerry Heil попали в тройку лидеров.