"Невероятное очарование": Евгений Кот очаровал трогательным видео с новорожденной дочерью

Уже почти три недели прошло с момента появления на свет дочери Евгения Кота и Натальи Татаринцевой. Супруги продолжают трогать нежным контентом с участием их новорожденного ребенка.

На днях гимнастка рассказала о трудностях, которые возникли во время родов. Тренерше пришлось делать кесарево сечение из-за клинически узкого таза.

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Впрочем, Наталья доверилась врачу и сейчас рада, что ее дочь Леля родилась здоровой. Теперь Кот и Татаринцева опубликовали новое чувственное видео, на котором держат девочку в руках. Гимнастка предстала в бежевом топе и белой рубашке, тогда как хореограф – в наряде похожего цвета. На кадрах Наталья нежно обняла дочь, придерживает ее голову и радостно улыбается в камеру. В то же время Евгений трогательно поцеловал ножки девочки.

Она никогда не будет помнить об этих моментах, но мы их не забудем,

– поделилась пара.

Поклонники продолжают выражать восторг супругам и их ребенку.

"Можно пересматривать бесконечно";

"До чего же милое семейное видео с вашим маленьким цветочком – доченькой! Будьте счастливы, живите в любви и радости!";

"Очень приятно на вас смотреть таких счастливых и полных любви друг к другу и к доченьке";

"Ну это же какое-то невероятное очарование".

Напомним, 10 июля Евгений и Наталья впервые стали родителями. По словам тренера, имя Леля считается богиней влюбленных молодых пар и источником любви для человеческих сердец. Схватки Татаринцевой начались на 41 неделе и продолжались 14 часов.