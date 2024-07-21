Тренер Наталья Татаринцева рассказала, что ей делали кесарево сечение из-за клинически узкого таза. Она поделилась, какие именно трудности пришлось пережить во время родов.

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Жена Евгения Кота заметила, что беременность проходила "как по книжкам". Схватки начались на 41 неделе и продолжались 14 часов.

Я дошла до полного раскрытия шейки, но головка была еще далеко и почти три часа оставалась на одном месте без продвижения, поэтому дальше затягивать уже было опасно и для Лели и для меня. Трудно, больно, страшно ехать в операционную,

– поделилась Татаринцева.

Тренер добавила, что доверилась врачу и сейчас рада тому, что дочь родилась здоровой. Неважно, были ли это естественные роды, или кесарево сечение. Ведь, по словам Натальи, девочка сразу почувствовала ее тепло, а потом отправилась в объятия папы.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева стали родителями 10 июля. Звездные супруги назвали дочь Лелей.