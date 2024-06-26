Также Ева вспомнила и о карьере в составе группы. По ее словам, для нее это был непростой период.

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В то же время она заверила, что со своим мужем Денисом Грищуком имеет желание создать профиль на OnlyFans. Это решение исполнительница объясняет наличием большого количества "хороших видео", которой они бы хотели поделиться с аудиторией, но не могут.

Мы не можем все видео публиковать в соцсетях, хотя они просто эротического характера. Нам помогали со страницей те, кто в этом разбирается. Однако, что-то пошло не так, и мы пока не можем ее создать,

– заверила Ева.

К тому же паре не удается пройти верификацию на сайте, что усложняет процесс создания страницы. Бушмина подчеркнула, что была бы рада получать деньги с публикации пикантных видео, если звездам таки удастся авторизоваться на OnlyFans.

Более того, свое страстное желание делиться с поклонниками эротическим контентом Ева также объяснила.

Мне кажется, что я была такой всегда. Раньше, я всегда боялась осуждения, разоблачения, что кто-то узнает. Я боялась быть той, какой есть на самом деле,

– рассказала Бушмина.

Где сейчас Ева Бушмина