До узнаваемости Яна Швец (настоящее имя и фамилия певицы) была участницей поп-группы Lucky, выступала на бэк-вокале у Насти Каменских и группы Авиатор, участвовала в Фабрике звезд-2.

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Что произошло с карьерой Евы Бушминой

Настоящий успех к артистке пришел с предложением Константина Меладзе присоединиться к составу группы ВИА Гра. Ева записала несколько хитов "Пошел вон", "День без тебя", "Алло, мам!". В коллективе Бушмина пробыла с 2010 по 2012 годы.

Группа ВИА Гра / фото из открытых источников

Далее певица ушла в сольное плавание, сменив псевдоним Ева Бушмина на Layah. Она выпустила несколько альбомов и немало клипов на треки из них. Кстати, три видео для артистки сняла одесситка Таню Муиньо, которая сейчас сотрудничает с мировыми исполнителями – Гарри Стайлсом, Дженнифер Лопес, Сэмом Смиттом, Кэти Перри, Lil Nas X, и другими. Впрочем, карьера Layah не увенчалась триумфом.

Последние годы артистка выпускала песни на русском и английском языках, которые, скорее, можно отнести к нишевой музыке.

Где сейчас находится Ева Бушмина

Сейчас Бушмина живет за границей – во Франции, куда еще до начала полномасштабного вторжения выехала со своим гражданским мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком (у Евы также подрастает 11-летняя дочь Эдита от украинского бизнесмена Дмитрия Ланового).

Из Франции певица публикует контент 18+. Без стеснения артистка делится откровенными фото с Денисом, которые, кстати, потом пара продает на OnlyFans.

Ева Бушмина / фото из инстаграма певицы

Ева Бушмина и Денис Грищук / фото из инстаграма певицы

Кроме эротического хобби, Бушмина иногда выпускает песни.

Что певица говорит о войне

С 24 февраля 2022 года ни Ева, ни ее возлюбленный не комментируют ситуацию в Украине. Свою страницу в инстаграме певица продолжает вести на английском и русском языках.