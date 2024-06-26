Певица Ева Бушмина (настоящее имя – Яна Швец), которая теперь выступает под псевдонимом LAYAH, рассказала о своем участии в группе "ВИА Гра". Для нее это был непростой период.

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Артистка говорит, что она не была готова участвовать в женской группе. Со временем она стала заложницей образа, которому не соответствовала.

Это было время моего внутреннего поиска. Меня все не устраивало. Я не могла понять, кто я. Я поняла в какой-то момент, что стала заложницей этого образа и группы. Мне было очень нелегко находиться в свои 20 лет в образе томной женщины, уверенной в себе дивы,

– сказала Ева Бушмина.



"ВИА Гра" / Фото из Википедии

Певица вспомнила, что предложение стать участницей "ВИА Гры" она получила после участия в "Фабрике звезд" от Константина Меладзе.

"Он мне говорит: "Ева, у меня есть к тебе предложение. Я хочу, чтобы ты стала участницей одной из моих групп". И я думаю: "Да, это оно, сейчас он меня позовет в группу "Инь-ян"". Мне на тот момент очень нравилась эта группа. И когда он сказал, что это "ВИА Гра", у меня были такие эмоции, потому что я считала, что вообще не подхожу", – отметила Бушмина.

Где сейчас Ева Бушмина