Певица Ева Бушмина (настоящее имя – Яна Швец), которая теперь выступает под псевдонимом LAYAH, рассказала о своем участии в группе "ВИА Гра". Для нее это был непростой период.
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Артистка говорит, что она не была готова участвовать в женской группе. Со временем она стала заложницей образа, которому не соответствовала.
Это было время моего внутреннего поиска. Меня все не устраивало. Я не могла понять, кто я. Я поняла в какой-то момент, что стала заложницей этого образа и группы. Мне было очень нелегко находиться в свои 20 лет в образе томной женщины, уверенной в себе дивы,
– сказала Ева Бушмина.
"ВИА Гра" / Фото из Википедии
Певица вспомнила, что предложение стать участницей "ВИА Гры" она получила после участия в "Фабрике звезд" от Константина Меладзе.
"Он мне говорит: "Ева, у меня есть к тебе предложение. Я хочу, чтобы ты стала участницей одной из моих групп". И я думаю: "Да, это оно, сейчас он меня позовет в группу "Инь-ян"". Мне на тот момент очень нравилась эта группа. И когда он сказал, что это "ВИА Гра", у меня были такие эмоции, потому что я считала, что вообще не подхожу", – отметила Бушмина.
Где сейчас Ева Бушмина
- Яна Швец была участницей группы Lucky, выступала на бэк-вокале у Насти Каменских, участвовала в "Фабрике звезд". Она пробыла в группе "ВИА Гра" с 2010 до 2012 года.
- Затем певица сменила сценическое имя с Евы Бушминой на LAYAH и создавала музыку сольно. Несколько клипов для нее сняла Таня Муиньо.
- Сейчас артистка живет за границей – во Франции, куда еще до начала полномасштабного вторжения выехала со своим гражданским мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком. Она публикует эротический контент и иногда выпускает песни.
- Важно подчеркнуть, что LAYAH не упоминает о полномасштабном вторжении в своих соцсетях. Она сделала на тему войны лишь несколько сообщений, но и там не смогла выразить четкой позиции по стране-агрессору – России. Певица продолжает общаться на русском и закрывать глаза на события в ее стране.