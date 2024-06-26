Також Єва згадала і про кар'єру в складі гурту. За її словами, для неї це був непростий період.

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Водночас вона запевнила, що зі своїм чоловіком Денисом Грищуком має бажання створити профіль на OnlyFans. Це рішення виконавиця пояснює наявністю великої кількості "гарних відео", якою вони б хотіли поділитися з аудиторією, але не можуть.

Ми не можемо всі відео публікувати в соцмережах, хоча вони просто еротичного характеру. Нам допомагали зі сторінкою ті, хто в цьому знається. Однак, щось пішло не так, і ми поки не можемо її створити,

– запевнила Єва.

До того ж парі не вдається пройти верифікацію на сайті, що ускладнює процес створення сторінки. Бушміна підкреслила, що була б рада отримувати гроші з публікації пікантних відео, якщо зіркам таки вдасться авторизуватися на OnlyFans.

Ба більше, своє палке бажання ділитися з прихильниками еротичним контентом Єва також пояснила.

Мені здається, що я була такою завжди. Раніше, я завжди боялась засудження, викриття, що хтось дізнається. Я боялася бути тою, якою є насправді,

– розповіла Бушміна.

Де зараз Єва Бушміна