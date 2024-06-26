Також Єва згадала і про кар'єру в складі гурту. За її словами, для неї це був непростий період.
Цікаво Не коментує війну й публікує фото на OnlyFans: що сталося з Євою Бушміною з ВІА Гри
Водночас вона запевнила, що зі своїм чоловіком Денисом Грищуком має бажання створити профіль на OnlyFans. Це рішення виконавиця пояснює наявністю великої кількості "гарних відео", якою вони б хотіли поділитися з аудиторією, але не можуть.
Ми не можемо всі відео публікувати в соцмережах, хоча вони просто еротичного характеру. Нам допомагали зі сторінкою ті, хто в цьому знається. Однак, щось пішло не так, і ми поки не можемо її створити,
– запевнила Єва.
До того ж парі не вдається пройти верифікацію на сайті, що ускладнює процес створення сторінки. Бушміна підкреслила, що була б рада отримувати гроші з публікації пікантних відео, якщо зіркам таки вдасться авторизуватися на OnlyFans.
Ба більше, своє палке бажання ділитися з прихильниками еротичним контентом Єва також пояснила.
Мені здається, що я була такою завжди. Раніше, я завжди боялась засудження, викриття, що хтось дізнається. Я боялася бути тою, якою є насправді,
– розповіла Бушміна.
Де зараз Єва Бушміна
- Ще до початку повномасштабного вторгнення співачка виїхала до Франції, де живе зі своїм цивільним чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. Артистка продовжує публікувати еротичний контент та іноді випускати пісні.
- Єва ще жодного разу публічно не висловилася про війну в Україні. Попри наявність кількох постів у соцмережах на тему вторгнення, вона і в них не заявила про чітку позицію щодо Росії.
- Виконавиця не перейшла на українську мову, а й надалі спілкується російською та вдає, ніби нічого не відбувається.