Спела о разлуке с любимым: Елена Тополя презентовала новую песню
Источник:Елена Тополя
Украинская певица Елена Тополя порадовала поклонников новым релизом. Она представила лирический трек на актуальную тему.
Елена Тополя, известная ранее как Alyosha, выпустила новую песню и видеоработу. Трек "Нірвана" она создала, ссылаясь на личный опыт.
Интересно При одном условии: Елена Тополя назвала украинскую певицу, которой готова подарить песню
В новой песне Елена Тополя спела на тему, актуальную для многих украинок – разлуки и ностальгии по любимому человеку. Во время записи артистка лично испытывала эти чувства, ведь ее муж тоже присоединился к Вооруженным Силам Украины в первые дни полномасштабного вторжения.
Мечты, желания, намерения – это энергия, которая имеет силу. Чем больше мы уплотняем ее в своих мыслях – тем быстрее она реализуется. Дай Бог, чтобы реализовались лучшие мечты и намерения!
– прокомментировала Елена Тополя, призывая осуществлять мечты.
В песне Елена Тополя искренне проявила свои чувства и желания о любви и возвращении домой.
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