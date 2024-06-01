Тренд начался с того, что исполнительница песни начала публиковать в тиктоке видеонарезки из клипа под самую зажигательную часть композиции. Sylwia Morcinek очаровала не только хорошим голосом, но и шикарным образом, подробнее в материале Show 24.

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Что интересно, песня настолько легко воспринимается на слух, что польский язык становится понятным и без переводчика.

Чтобы присоединиться к тренду нужно сделать несколько простых шагов. Прежде всего стоит запомнить слова припева. Далее можно попробовать повторить образ певицы или надеть то, что больше всего нравится. И самое главное – повторить движения, которые идеально накладываются на слова песни или создать собственный танец.

Что известно о треке

Это песня польской группы Wez nie pytaj. Девиз команды – сила, энергия, эндорфины. Коллектив состоит из трех человек: Sylwii, Wojtka, Mateusza.

25 апреля этого года команда выпустила песню Ona chce wariata, а несколько дней назад презентовала клип, который уже имеет десятки тысяч просмотров.

Weź Nie Pytaj – Ona Chce Wariata: смотреть видео онлайн

Поэтому, если вам пришлась по душе песня и тренд, то можете смело снимать свое видео.