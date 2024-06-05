Олена Тополя, відома раніше як Alyosha, випустила нову пісню та відеороботу. Трек "Нірвана" вона створила, посилаючись на особистий досвід.

Цікаво За однієї умови: Олена Тополя назвала українську співачку, якій готова подарувати пісню

У новій пісні Олена Тополя заспівала на тему, що актуальна для багатьох українок – розлуки та ностальгії за коханою людиною. Під час запису артистка особисто відчувала ці почуття, адже її чоловік теж приєднався до Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення.

Мрії, бажання, наміри – це енергія, яка має силу. Чим більше ми ущільнюємо її у своїх думках – тим швидше вона реалізується. Дай Боже, щоб реалізувалися найкращі мрії та наміри!

– прокоментувала Олена Тополя, закликаючи здійснювати мрії.

У пісні Олена Тополя щиро проявила свої почуття та бажання про кохання та повернення додому.

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