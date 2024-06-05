Певец отметил, что SAVLEPOV – это сайд-проект. Поэтому исполнитель не будет прекращать свой творческий путь как лидер группы Quest Pistols.

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5 июня Антон выпустил ритмичный поп-R&B трек "Расстегни", который войдет в музыкальный альбом. Его релиз состоится летом этого года. Подготовку к сольному проекту SAVLEPOV начал еще в 2021 году, однако ее пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Я ждал, когда музыкальное настроение проекта срезонирует с состоянием общества, но последние годы научили, что никогда не будет лучшего момента делать свое дело, чем именно сейчас,

– признался артист.

Композиция наполнена дерзким и зажигательным флиртом. В то же время песня рассказывает о любви, которая существует, пока играет музыка. Исполнитель отметил, что его творчество – интимная фантазия, которая погружает в параллельный мир его наивных мечтаний.

SAVLEPOV – "Расстегни": слушайте песню онлайн

Реакция сети на трек SAVLEPOV

Фанаты уже отозвались о новом треке украинского певца. Поклонники подчеркнули летнее настроение композиции и поздравили артиста с началом нового пути.

"Антон, у тебя невероятно приятный голос, который всегда хочется слушать на повторе";

"Поздравляю с началом нового творческого пути";

"2-й день напеваю припев который услышала в ваших сторис. Я так поняла, что это еще надолго";

"Искренне поздравляю вас с премьерой. Я хочу выразить вам свое личное браво";

"С 2007-го знала, что ты не только невероятно танцуешь, а еще и настоящий музыкальный бриллиант".

Также поклонники выразили желание прийти на сольный концерт SAVLEPOV. Вероятно, что артист его проведет после выпуска нового альбома.