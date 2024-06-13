Для чего такие украинцы, – известная блогер резко высказалась о Пренткович, которая за границей

Популярная блогер Таня Пренткович после волны хейта за отдых с мужем на Мальдивах решила уехать из Украины. Теперь ее семья живет в Португалии. Коллега Пренткович Елена Мандзюк в очередной раз осудила ее за такие действия.

Она также была единственной блогершей-миллионницей, которая публично осудила Пренткович и ее парня за отпуск на Мальдивах во время войны, ведь мужчина выехал на отдых как якобы волонтер.

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Теперь Мандзюк отмечает, что с тех пор отказывается от сотрудничества с брендами, которые имеют контракты с Пренткович. По словам Елены, блогера можно наказать только так – потерей сотрудничества и средств.

В разговоре с Раминой Елена подчеркнула, что сейчас идет борьба не за таких украинцев, как Пренткович и ее муж.

А для чего такие украинцы? Без позиции, без нации. Посмотри, сколько у нас классных людей, которые борются за свою независимость, свободу. И они борются точно не за таких, как Таня Пренткович. Это 100%,

– подчеркнула Мандзюк.

Рамина же ответила, что хочет, чтобы деньги оставались в нашем государстве, а Пренткович и ее любимый платили налоги, чем поддерживали экономический фронт.

Их поведение стало примером для других семей, мужчин, как легко можно покинуть Украину, нарушить закон и при этом остаться не наказанными,

– подытожила Мандзюк.

Елена Мандзюк о Тане Пренткович: смотрите видео онлайн

Таня Пренткович с мужем выехала за границу