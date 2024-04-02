Впервые за три года: Елена Кравец вспомнила, как встретилась с Зеленской во время войны

2 апреля 2024, 10:10
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Источник:

Люкс FM

Актриса Елена Кравец неожиданно призналась, что ей впервые за три года удалось встретиться с Еленой Зеленской. Это произошло как раз весной этого года.

Именно тогда старшая дочь Кравец, Мария, была ведущей подкаста, где гостьей стала первая леди. В то же время выяснилось, что Елене не удалось долго пообщаться с кумой.

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Когда Кравец и Зеленская в последний раз виделись

Встреча актрисы с женой президента состоялась в марте этого года.

Моя Маша, дочка, была ведущей подкаста. Героиней подкаста была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись,
– отметила знаменитость.

После этого они перекинулись несколькими словами о детях и разошлись.

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Что известно об отношениях Кравец и Зеленских

  • Их общение начались еще около 30 лет назад благодаря КВН в Кривом Роге, где Кравец и будущий президент работали вместе.
  • Впоследствии Елена познакомилась с девушкой Владимира, которая была ответственной за создание шуток для студии.
  • Позже они также сотрудничали в "Квартале 95", укрепив тесные рабочие и личные связи – муж Кравец крестил дочь Зеленского Александру.
  • Заметим, что во время церемонии крещения девочки выяснилось, что ее мать не была крещена. Воспользовавшись случаем, Елена Зеленская пригласила Елену Кравец стать ее крестной матерью, а та охотно согласилась.

Автор: Софія Хомишин