Впервые за три года: Елена Кравец вспомнила, как встретилась с Зеленской во время войны

Актриса Елена Кравец неожиданно призналась, что ей впервые за три года удалось встретиться с Еленой Зеленской. Это произошло как раз весной этого года.

Именно тогда старшая дочь Кравец, Мария, была ведущей подкаста, где гостьей стала первая леди. В то же время выяснилось, что Елене не удалось долго пообщаться с кумой.

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Когда Кравец и Зеленская в последний раз виделись

Встреча актрисы с женой президента состоялась в марте этого года.

Моя Маша, дочка, была ведущей подкаста. Героиней подкаста была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись,

– отметила знаменитость.

После этого они перекинулись несколькими словами о детях и разошлись.

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Что известно об отношениях Кравец и Зеленских