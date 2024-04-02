Именно тогда старшая дочь Кравец, Мария, была ведущей подкаста, где гостьей стала первая леди. В то же время выяснилось, что Елене не удалось долго пообщаться с кумой.
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Когда Кравец и Зеленская в последний раз виделись
Встреча актрисы с женой президента состоялась в марте этого года.
Моя Маша, дочка, была ведущей подкаста. Героиней подкаста была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись,
– отметила знаменитость.
После этого они перекинулись несколькими словами о детях и разошлись.
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Что известно об отношениях Кравец и Зеленских
- Их общение начались еще около 30 лет назад благодаря КВН в Кривом Роге, где Кравец и будущий президент работали вместе.
- Впоследствии Елена познакомилась с девушкой Владимира, которая была ответственной за создание шуток для студии.
- Позже они также сотрудничали в "Квартале 95", укрепив тесные рабочие и личные связи – муж Кравец крестил дочь Зеленского Александру.
- Заметим, что во время церемонии крещения девочки выяснилось, что ее мать не была крещена. Воспользовавшись случаем, Елена Зеленская пригласила Елену Кравец стать ее крестной матерью, а та охотно согласилась.