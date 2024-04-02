Саме тоді старша донька Кравець, Марія, була ведучою подкасту, де гостею стала перша леді. Водночас з'ясувалося, що Олені не вдалося довго поспілкуватися з кумою.

Не пропустіть Чоловік Полякової вперше відреагував на "таємний роман" дружини з відомим кухарем

Коли Кравець і Зеленська востаннє бачилися

Зустріч акторки з дружиною президента відбулася в березні цього року.

Моя Маша, донька, була ведучою подкасту. Героїнею подкасту була Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обнялися,

– зазначила знаменитість.

Після цього вони перекинулись декількома словами про дітей та розійшлися.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Кравець та Зеленських