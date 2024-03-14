Что интересно, соведущей Маши была 7-летняя девочка Полина Медвидь. Она тоже присоединилась к активному обсуждению ментального состояния украинских детей.
Интересно Я волнуюсь, – Александр Волошин честно сказал, приходила ли ему повестка
Зеленская приняла участие в подкасте с дочерью Кравец
Ведущие и гостья поделились своими мыслями о ментальном здоровье и обсудили пути его улучшения.
У нас получился искренний разговор, во время которого обсудили с девушками, как бороться с тревогой и страхами, коснулись темы поддержки близких, когда им плохо. Также говорили о том, помогают ли медитация и дыхательные практики, как поддержать ментальное здоровье с помощью искусства,
– поделилась первая леди.
Подкаст "Контента": смотрите видео онлайн
Что известно о проекте, в котором приняла участие Елена Зеленская
- Подкаст подготовили в сотрудничестве между Культурной платформой Закарпатья, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Всеукраинской программой психического здоровья "Ты как?".
- Запись разговора Маши Кравец, Полины Медвидь и Елены Зеленской состоялась на выставке "Ателье мечты", проходившей в аудиовизуальной студии "Контента".