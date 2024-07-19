Елена Кравец трогательно поздравила своих детей с 8-летием и поделилась их забавным фото
19 июля, младшие дети украинской актрисы Елены Кравец отмечают день рождения. Двойняшкам исполнилось 8 лет.
По этому радостному случаю ведущая поздравила их с праздником. Она показала редкое фото детей.
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В своих соцсетях Елена опубликовала кадр, на котором предстали ее сын Иван и дочь Екатерина. Кравец подарила малышам воздушные шарики, похожие на цифру 8. Дети решили сделать креативное фото, просунув головы в отверстия цифры.
Звездные сын и дочь искренне улыбаются в камеру, вызвав восторг своей матери. Актриса нежно обратилась к малышам и отметила, как быстро те повзрослели.
8 лет моим двум моим кружочкам сегодня! Как так быстро?
– поделилась Кравец.
Дети Елены Кравец / Скриншот из инстаграм-сторис
Напомним, недавно старшая дочь Елены также рассказала об особом празднике. Мария Кравец отметила первую годовщину отношений со своим парнем Ростиславом. По этому случаю она опубликовала их редкое совместное фото и вручила любимому подарок – сертификат в тату-салон. Девушка показала татуировку, которую сделал ее избранник.