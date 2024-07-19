Елена Кравец трогательно поздравила своих детей с 8-летием и поделилась их забавным фото

19 июля, младшие дети украинской актрисы Елены Кравец отмечают день рождения. Двойняшкам исполнилось 8 лет.

По этому радостному случаю ведущая поздравила их с праздником. Она показала редкое фото детей.

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В своих соцсетях Елена опубликовала кадр, на котором предстали ее сын Иван и дочь Екатерина. Кравец подарила малышам воздушные шарики, похожие на цифру 8. Дети решили сделать креативное фото, просунув головы в отверстия цифры.

Звездные сын и дочь искренне улыбаются в камеру, вызвав восторг своей матери. Актриса нежно обратилась к малышам и отметила, как быстро те повзрослели.

8 лет моим двум моим кружочкам сегодня! Как так быстро?

– поделилась Кравец.



Дети Елены Кравец / Скриншот из инстаграм-сторис

, телеведущая – мама троих детей. У нее есть старшая 21-летняя дочь Мария, которая с 15 лет живет сама. Из родительского дома она съехала на Лукьяновку, но впоследствии вернулась, потому что в ее дом попала ракета . Кроме Марии, Кравец также воспитывает двойняшек Ивана и Екатерину, которые родились, когда телеведущей было 39 лет.

Напомним, недавно старшая дочь Елены также рассказала об особом празднике. Мария Кравец отметила первую годовщину отношений со своим парнем Ростиславом. По этому случаю она опубликовала их редкое совместное фото и вручила любимому подарок – сертификат в тату-салон. Девушка показала татуировку, которую сделал ее избранник.