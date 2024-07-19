Девушка поделилась, что отпраздновала первую годовщину отношений с парнем. По этому случаю Мария поздравила Ростислава с важной для них датой.

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Она опубликовала нежное фото с любимым. На кадре пара предстала в похожих образах белого цвета. Девушка сидела на стуле и улыбалась, а мужчина стоял позади и смотрел в камеру.



Мария Кравец с парнем / Скриншот из инстаграм-сторис

Мария рассказала поклонникам о презенте для Ростислава. Она подарила ему визит в тату-салон, в который пошла вместе с ним. Парень выбрал себе татуировку и показал, как она выглядит. На руке любимого Марии можно увидеть черную фигуру в виде капли. Смысл татуировки пара решила не раскрывать.

Недавно у нас с Ростиславом была первая годовщина. Решила сделать ему подарок в виде визита в тату-салон. Мы в восторге от результата! Получилось даже лучше, чем мы ожидали,

– призналась дочь Кравец.



Татуировка парня Марии Кравец / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Мария занимается организаторской деятельностью подкаста, который ведет вместе со звездной мамой "Дома поговорим". Также девушка проводит благотворительные танцевальные мероприятия со своей командой.