З цієї радісної нагоди ведуча привітала їх зі святом. Вона показала рідкісне фото дітей.

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У своїх соцмережах Олена опублікувала кадр, на якому постали її син Іван і донька Катерина. Кравець подарувала малечі повітряні кульки, схожі на цифру 8. Діти вирішили зробити креативне фото, просунувши голови в отвори цифри.

Зіркові син і донька щиро усміхаються в камеру, викликавши захват своєї матері. Акторка ніжно звернулася до малечі й зазначила, як швидко ті подорослішали.

8 років моїм двом кружечкам сьогодні! Як так швидко?

– поділилася Кравець.



Діти Олени Кравець / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, телеведуча – мама трьох дітей. У неї є старша 21-річна донька Марія, яка з 15 років живе сама. З батьківського дому вона з'їхала на Лук'янівку, але згодом повернулася, бо в її будинок влучила ракета. Окрім Марії, Кравець також виховує двійнят Івана та Катерину, які народилися, коли телеведучій було 39 років.