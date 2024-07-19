З цієї радісної нагоди ведуча привітала їх зі святом. Вона показала рідкісне фото дітей.
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У своїх соцмережах Олена опублікувала кадр, на якому постали її син Іван і донька Катерина. Кравець подарувала малечі повітряні кульки, схожі на цифру 8. Діти вирішили зробити креативне фото, просунувши голови в отвори цифри.
Зіркові син і донька щиро усміхаються в камеру, викликавши захват своєї матері. Акторка ніжно звернулася до малечі й зазначила, як швидко ті подорослішали.
8 років моїм двом кружечкам сьогодні! Як так швидко?
– поділилася Кравець.
Діти Олени Кравець / Скриншот з інстаграм-сторіс