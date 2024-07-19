По этому радостному случаю ведущая поздравила их с праздником. Она показала редкое фото детей.

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В своих соцсетях Елена опубликовала кадр, на котором предстали ее сын Иван и дочь Екатерина. Кравец подарила малышам воздушные шарики, похожие на цифру 8. Дети решили сделать креативное фото, просунув головы в отверстия цифры.

Звездные сын и дочь искренне улыбаются в камеру, вызвав восторг своей матери. Актриса нежно обратилась к малышам и отметила, как быстро те повзрослели.

8 лет моим двум моим кружочкам сегодня! Как так быстро?

– поделилась Кравец.



Дети Елены Кравец / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, телеведущая – мама троих детей. У нее есть старшая 21-летняя дочь Мария, которая с 15 лет живет сама. Из родительского дома она съехала на Лукьяновку, но впоследствии вернулась, потому что в ее дом попала ракета. Кроме Марии, Кравец также воспитывает двойняшек Ивана и Екатерину, которые родились, когда телеведущей было 39 лет.