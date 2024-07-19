По этому радостному случаю ведущая поздравила их с праздником. Она показала редкое фото детей.
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В своих соцсетях Елена опубликовала кадр, на котором предстали ее сын Иван и дочь Екатерина. Кравец подарила малышам воздушные шарики, похожие на цифру 8. Дети решили сделать креативное фото, просунув головы в отверстия цифры.
Звездные сын и дочь искренне улыбаются в камеру, вызвав восторг своей матери. Актриса нежно обратилась к малышам и отметила, как быстро те повзрослели.
8 лет моим двум моим кружочкам сегодня! Как так быстро?
– поделилась Кравец.
Дети Елены Кравец / Скриншот из инстаграм-сторис