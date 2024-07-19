Она впервые рассекретила, почему должна такую большую сумму денег. Также Кристина призналась, когда собирается возвращать средства.

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Так, выяснилось, что 27 тысяч долларов Святослав Вакарчук одолжил Соловей для реализации творческих проектов во время их сотрудничества. В течение определенного срока певица должна их вернуть, но отметила, что пока полной суммы нет.

Это не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием и средства, которые я использовала на свое творчество – клипы, записи песен – после расторжения контракта эту сумму я ему должна. Я должна обязательно ее вернуть. Нет требования отдать ее в течение какого-то кратковременного периода. У меня тоже нет всей суммы, если все думают, что я столько зарабатываю. Думаю, что я вовремя справлюсь с этим,

– рассказала исполнительница.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн

Напомним, 18 октября 2023 года стало известно о завершении продюсерского сотрудничества между Святославом Вакарчуком и Кристиной Соловий. Это произошло на взаимно согласованных условиях, без конфликтов или скандалов. Певица охарактеризовала это сотрудничество как "невероятное", отметив профессионализм и взаимоуважение, которые сопровождали их рабочие отношения в течение всего периода, но также отмечала, что хотела, чтобы Святослав больше привлекался к творческому процессу и коммуницировал с ней.