Звезда объяснила, что раньше ей трудно было смириться с мыслью о том, что она будет жить с головной болью постоянно. В то же время актриса до сих пор до конца не приняла свою проблему, однако научилась себя психологически вытягивать.

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Что Екатерина Тышкевич сказала о мыслях о самоубийстве

Знаменитость ранее раздумывала над тем, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что постоянные головные боли негативно влияют на нее. Кроме того, это также отображается на ее родных.

Я думала, если мне когда-то скажут, что это навсегда, то я суициднуюсь. И это не просто слова, а я действительно думала, что есть страны, где доступна эвтаназия. Вот такие мысли, не могу сказать, что я до конца это преодолела и приняла, это неправда. Сейчас я в большем принятии и научилась себя психологически вытягивать,

– рассказала актриса.

Интервью с Екатериной Тышкевич: смотрите видео онлайн

Что известно о состоянии здоровья Екатерины Тышкевич