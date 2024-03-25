В статусе супругов: Екатерина Полтавская показала романтическую фотосессию с Остапчуком
Источник:Екатерина Полтавская
В начале марта украинский шоумен Владимир Остапчук и блогер Екатерина Полтавская сообщили, что женятся. А сейчас поделились в соцсетях фотосессией, которую сделали уже как супруги.
Сама же блогерша изменила описание в Инстаграме и подписалась фамилией мужа. До брака они не афишировали свои отношения публично, поэтому совместная фотосессия стала своего рода шагом к этому.
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На фотографиях пара улыбается и обнимается, а также уже не скрывает кольца.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской
Супруги еще не сыграли свадьбу. несколько недель назад они, как отметила Екатерина, спонтанно расписались. А свадьбу, о которой она мечтает, возможно будет организовать не раньше, чем через год. Добавим, что для Владимира Остапчука брак стал уже третьим, тогда как Екатерина вышла замуж впервые.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской
Что известно о браке Остапчука и Полтавской
- Пара познакомилась в соцсетях и со временем общение переросло в свидания. Датой начала их любви они считают 4 октября – день, когда Остапчук расторг брак со своей бывшей женой Кристиной Горняк.
- Сначала они держали свои отношения в тайне, но к началу 2023 года об их романе активно говорили соцсети. 22 февраля пара выложила фотографию с сервиса "Готово", что вызвало подозрения фанатов относительно их брака.
- Владимир Остапчук охарактеризовал этот день как самый счастливый в своей жизни. Пара намерена переехать в дом, который Остапчук купил, будучи в браке с Горняк. Они активно работают над его обустройством, несмотря на заявления Кристины Горняк о том, что половина дома принадлежит ей.