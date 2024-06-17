На фоне слухов о разводе: Екатерина Кухар призналась, какого мужчину видит рядом
Источник:Екатерина Кухар
Уже более полугода по сети ходят предположения о разводе примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. На фоне этих слухов танцовщица поделилась своим видением идеального партнера.
Она назвала черты, которыми должен быть наделен ее партнер. Знаменитость выделила шесть основных характеристик.
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Так, артистка отметила, что ее избранник должен быть сильным, любящим, уверенным в себе и успешным мужчиной. Кроме того, Кухар отметила важность сексуальной активности и готовности партнера любить и делать все ради нее.
Только такой мужчина может выдержать меня рядом,
– подытожила звезда балета.
Екатерина Кухар рассказала, какого мужчину видит возле себя / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Екатерины Кухар и Александра Стоянова
- Еще в прошлом году фаны предполагали, что прима-балерина развелась с мужем. Подозрения возникли из-за того, что супруги длительное время не появлялись вместе на фото и видео в социальных сетях.
- Кроме того, Екатерина удивила поклонников сменой имиджа – она сделала челку и немного укоротила волосы. В подписи к фото с новой прической танцовщица оставила загадочную подпись: "Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру".
- Александр добавил интриги, когда назвал Кухар лишь "матерью его детей", что вызвало еще больше вопросов у поклонников пары.
- В ответ на предположение о разводе балерина опубликовала видео, где улыбающаяся прогуливается и танцует по улицам города. Она призвала фанов не волноваться, но позже отметила, что они с мужем "идут разными путями".