Она назвала черты, которыми должен быть наделен ее партнер. Знаменитость выделила шесть основных характеристик.

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Так, артистка отметила, что ее избранник должен быть сильным, любящим, уверенным в себе и успешным мужчиной. Кроме того, Кухар отметила важность сексуальной активности и готовности партнера любить и делать все ради нее.

Только такой мужчина может выдержать меня рядом,

– подытожила звезда балета.



Екатерина Кухар рассказала, какого мужчину видит возле себя / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Екатерины Кухар и Александра Стоянова