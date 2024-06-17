Вона назвала риси, якими має бути наділений її партнер. Знаменитість виокремила шість основних характеристик.

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Так, артистка зазначила, що її обранець повинен бути сильним, люблячим, впевненим у собі та успішним чоловіком. Крім того, Кухар наголосила на важливості сексуальної активності та готовності партнера кохати й робити все заради неї.

Тільки такий чоловік може витримати мене поруч,

– підсумувала зірка балету.



Катерина Кухар розповіла, якого чоловіка бачить біля себе / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Катерини Кухар і Олександра Стоянова