К тому же исполнительница, которую недавно поздравил с днем рождения ее муж, призналась о способах решения конфликтов с любимым. По словам Нади, обычно это происходит драматично.
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Бывают ли ссоры у Дорофеевой с Кацуриным
Артистка честно призналась, что словесных стычек у супругов не бывает. Более того, Миша с Надей никогда не разбивали посуду во время эмоциональных споров. В то же время звездная пара решает конфликты с помощью душевных разговоров наедине, хоть они и являются драматичными.
У нас ссор не бывает, мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично, мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы прямо ссориться, то нет. Стаканы не били, это не про нас,
– поделилась певица.
Интервью Нади Дорофеевой: смотрите видео онлайн
Что известно о супругах Дорофеевой и Кацурина
- В марте 2022 году Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о разводе.
- Уже в июне того же года певица призналась, что ее сердце занято. Ее избранником стал ресторатор и блогер Миша Кацурин.
- Надя и Вова были близкими друзьями с Мишей и его женой Дашей и именно поэтому спровоцировали активное обсуждение в обществе.
- Летом 2023 года Дорофеева и Кацурин поженились. Интересно, что Миша дважды просил девушку выйти за него. Они ехали на скутере, и Надя была в шлеме. Когда мужчина впервые спросил, станет ли она его женой, певица просто не услышала. Поэтому Кацурину пришлось остановиться и переспросить еще раз.
- Влюбленные редко публично говорят о своих чувствах, но как-то Надя призналась, что пара сразу знала, что поженится.
- Певица и исполнитель часто публикуют совместные фото, на которых имеют счастливый и влюбленный вид.