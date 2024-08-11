На днях продюсер Игорь Кондратюк также высказался о Лорак. Он заверил, что артисты, которые предали Украину, должны быть наказаны и стоит их уже забыть.

Не пропустите Предательница Ани Лорак заговорила о "мире во всем мире" и вспомнила о родителях-украинцах

В то же время Бужинская раскритиковала Ани за цинизм в сторону родной страны. Екатерина считает, что Лорак сознательно согласилась работать на агрессора ради больших средств.

Я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Надо иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ,

– отметила певица.

Исполнительница также раскрыла судьбу именной звезды Ани Лорак в Черновцах. Местные "разбили надпись вдребезги" из-за возмущения наглым молчанием предательницы.

Мне не понятна позиция, когда говорят, что искусство вне политики. Во время, когда убивают детей и украинцы страдают, не может публичное лицо молча стоять в стороне и не высказывать свое мнение по поводу того, что происходит,

– подытожила Екатерина.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Лорак ни разу не заговорила о войне. Зато она дала ряд интервью пропагандистским журналистам, в которых обвиняла Украину в пренебрежительном отношении. Предательница продолжает работать на российскую аудиторию, выпускает русскоязычные песни и собирает статуэтки главных российских музыкальных премий.