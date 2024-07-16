Артистка, которая променяла украинское гражданство на российское, неожиданно сделала заявление. Она окончательно поставила точку относительно своей политической позиции.

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Лорак сейчас выступает на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который проходит в Беларуси. Предательница, которая молчит о войне, распространяет российскую пропаганду, в частности идею о "братских народах". Певица отметила, что хочет мира, таким образом заявив о своей позиции и в очередной раз проигнорировав факт военных действий в родной стране.

"Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Это моя мечта", – сообщила предательница.

Предательница также неожиданно рассказала росСМИ о своих родителях-украинцах, которые писали для нее патриотические песни. Лорак вспомнила погибшего папу и выразила желание воссоединиться с матерью.

Я хочу, чтобы дети были здоровы, чтобы моя мама была жива. В этом году я похоронила отца. Теперь я мечтаю, чтобы мамочка была со мной много лет. Чтобы все родители были живы. Я мечтаю о простых вещах,

– сказала Ани.



Ани Лорак в Витебске / Скриншот с видео

Напомним, отец Лорак, Мирослав Куек, умер 18 апреля в возрасте 77 лет. О его смерти сообщил журналист Ефим Гусар. Впоследствии и предательница подтвердила смерть папы, опубликовав сообщение на русском языке. Она показала черно-белое фото с отцом с детства.