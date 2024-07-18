Кроме упоминания о мире, предательница высказалась и о своих родителях-украинцах. Лорак призналась, что хочет воссоединиться с мамой.

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На заявления Ани и другой путинистки Таисии Повалий о "спасении" уже отреагировал Кондратюк. Игорь отметил, что Лорак не могла не приехать на фестиваль в Беларуси, где высказалась о мире, поскольку уже давно не представляет интересы Украины. Продюсер посоветовал предательнице поехать в прифронтовые и оккупированные города и воочию увидеть идею "братских народов".

То, что я вижу – паскудно. Какой-то бред про "дружбу народов", то пусть она приедет в Курахово и посидит, послушает, как звучит "дружба народов". И что это не совсем так, как они поют. Две паскудные русские шль*ндры, российские гражданки. Это г*вно, которое поет,

– заметил Игорь.

Как отметил Кондратюк, артисты, которые предали Украину, должны быть наказаны. В то же время гражданам стоит перестать интересоваться жизнью предательниц и забыть их.

Этот человек должен быть осужден, если он приедет в Украину и получить срок или предатели, которые спрятались в России, то на них нет управы. Не могу обижаться, оно глупое. Бог Лорак вообще дал связки и на том закончил ее создание. Пусть поет, что хочет,

– подчеркнул продюсер.

Напомним, на днях Ани Лорак выступила на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", в Беларуси. Предательница распространила российскую пропаганду, в частности идею о "братских народах", отметив о желании "мира во всем мире".