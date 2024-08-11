Днями продюсер Ігор Кондратюк також висловився про Лорак. Він запевнив, що артисти, які зрадили Україну, мають бути покараними та варто їх вже забути.

Не пропустіть Зрадниця Ані Лорак заговорила про "мир в усьому світі" та згадала про батьків-українців

Водночас Бужинська розкритикувала Ані за цинізм у бік рідної країни. Катерина вважає, що Лорак свідомо погодилася працювати на агресора заради великих коштів.

Я Лорак засуджую, адже вона продалася за гроші. Треба мати совість і гідність та не забувати Батьківщину та свій народ,

– зазначила співачка.

Виконавиця також розкрила долю іменної зірки Ані Лорак в Чернівцях. Місцеві "розбили напис вщент" через обурення нахабною мовчанкою зрадниці.

Мені не зрозуміла позиція, коли кажуть, що мистецтво поза політикою. У час, коли вбивають дітей і українці страждають, не може публічна особа мовчки стояти осторонь і не висловлювати свою думку з приводу того, що відбувається,

– підсумувала Катерина.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Лорак жодного разу не заговорила про війну. Натомість вона дала низку інтерв'ю пропагандистським журналістам, у яких звинувачувала Україну в зневажливому ставленні. Зрадниця надалі працює на російську аудиторію, випускає російськомовні пісні й збирає статуетки головних російських музичних премій.