Сразу после обстрела родной Одессы: предатель Джиган показал, как голосует за Путина
Уроженец Одессы, певец Джиган, который открыто поддерживает агрессию России, пришел на избирательный участок, чтобы поддержать Владимира Путина в президентских выборах.
На своей странице в инстаграм, которая, к слову, недоступна для пользователей из Украины, предатель цинично похвастался своим российским паспортом во время выборов президента России. И сделал он это незадолго после того, как Россия нанесла масштабный ракетный удар по его родной Одессе.
К слову Ани Лорак получает российское гражданство
Джиган получил российское гражданство
Денис Устименко, он же Джиган, с начала полномасштабного вторжения молчит. Одессит открыто поддерживает Владимира Путина и в который раз это продемонстрировал.
Предатель показал, как посетил один из избирательных участков, где отдал свой голос за диктатора во время президентских выборов. Кстати, несмотря на свою симпатию к России, артист находится за ее пределами. На фото, которое распространил Джиган, он поставил геолокацию Главного консульства РФ в Дубае. Похоже, именно в ОАЭ отсиживается одессит.
На снимке видно, как Устименко голосует за Путина, а рядом лежит паспорт гражданина России. Таким образом певец официально подтвердил, что получил российский паспорт.
Джиган показал, как голосует за Путина / фото из инстаграма певца
Какие звезды тоже недавно получили российское гражданство
- На днях стало известно, что Ани Лорак официально подала документы на получение российского паспорта. Сама певица пока не комментирует информацию, однако инсайдеры утверждают, что уроженка Черновцов начала процесс получения гражданства РФ в феврале 2024 года.
- Гражданкой России также является одиозная артистка Таисия Повалий, которая не так давно заявила: она "советско-российская украинка", которая имеет целью объединять "братские" культуры.