На своей странице в инстаграм, которая, к слову, недоступна для пользователей из Украины, предатель цинично похвастался своим российским паспортом во время выборов президента России. И сделал он это незадолго после того, как Россия нанесла масштабный ракетный удар по его родной Одессе.

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Джиган получил российское гражданство

Денис Устименко, он же Джиган, с начала полномасштабного вторжения молчит. Одессит открыто поддерживает Владимира Путина и в который раз это продемонстрировал.

Предатель показал, как посетил один из избирательных участков, где отдал свой голос за диктатора во время президентских выборов. Кстати, несмотря на свою симпатию к России, артист находится за ее пределами. На фото, которое распространил Джиган, он поставил геолокацию Главного консульства РФ в Дубае. Похоже, именно в ОАЭ отсиживается одессит.

На снимке видно, как Устименко голосует за Путина, а рядом лежит паспорт гражданина России. Таким образом певец официально подтвердил, что получил российский паспорт.

Джиган показал, как голосует за Путина / фото из инстаграма певца

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