На своїй сторінці в інстаграм, яка, до слова, недоступна для користувачів з України, зрадник цинічно похизувався своїм російським паспортом під час виборів президента Росії. І зробив він це незадовго після того, як Росія завдала масштабного ракетного удару по його рідній Одесі.

До слова Ані Лорак отримує російське громадянство

Джиган отримав російське громадянство

Денис Устименко, він же Джиган, із початку повномасштабного вторгнення мовчить. Одесит відкрито підтримує Володимира Путіна і вкотре це продемонстрував.

Зрадник показав, як відвідав одну з виборчих дільниць, де віддав свій голос за диктатора під час президентських виборів. До речі, попри свою симпатію до Росії, артист знаходиться поза її межами. На фото, яке поширив Джиган, він поставив геолокацію Головного консульства РФ у Дубаї. Схоже, саме в ОАЕ відсиджується одесит.

На знімку видно, як Устименко голосує за Путіна, а поруч лежить паспорт громадянина Росії. Таким чином співак офіційно підтвердив, що отримав російський паспорт.

Джиган показав, як голосує за Путіна / фото з інстаграму співака

Які зірки теж нещодавно отримали російське громадянство