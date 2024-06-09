На фоне слухов о разрыве: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу совместный дом
Источник:TMZ
Фаны обеспокоены состоянием отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, на фоне сообщений о том, что пара может быть на грани разрыва. Спекуляции усилились после сообщений о том, что пара продает совместное жилье.
Иностранные СМИ распространили новости, что звездные супруги выставили на продажу свой семейный особняк. Пара пыталась это сделать без лишней шумихи.
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Они наняли риэлтора Сантьяго Арана, однако за две недели еще не нашлось покупателей. Источники утверждают, что особняк стоит 65 миллионов долларов.
Известно, что имение Джей Ло и ее мужа расположено в Беверли Хиллз. Пара приобрела его в прошлом году за 60 миллионов долларов. В то же время искала это идеальное жилье примерно два года, осмотрев более 80 объектов недвижимости.
Что известно о кризисе в отношениях Лопес и Аффлека
- Дело в том, что уже длительное время актер с любимой не появлялись на публике вместе. В частности, Met Gala Джей Ло посетила сама.
- Однако следует отметить, что на днях супруги вместе посетили выпускной дочери.
- В то же время источники, близкие к паре, рассказывали, что они живут отдельно. По данным инсайдеров, актер переехал в арендованное жилье в Брентвуде. Исполнительница тоже ищет новый дом.
- Причиной проблем в отношениях Лопес и Аффлека, по слухам, стал чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над мужем, а Бен не смог справиться с ее опекой и контролем.
- Отметим, недавно певица прокомментировала эти спекуляции во время презентации фильма, ответив на вопрос журналиста о возможном разводе саркастической репликой: "Вам лучше знать.