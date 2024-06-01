В сети предполагают, что в супружеской жизни звездной пары сейчас кризисный период. В то же время интересно, что на днях пара воссоединилась ради семейного праздника. Теперь же Джей Ло отменила свой летний концертный тур.
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This Is Me... Live был запланирован на 26 июня в Орландо, штат Флорида, а затем певица должна была выступить в крупных городах США и Канады. Однако организаторы тура сообщили, что все шоу отменяются, потому что Лопес сейчас нужен перерыв, чтобы побыть с детьми, семьей и близкими друзьями. Известно, что деньги за билеты, приобретенные через Ticketmaster, автоматически вернут покупателям.
Сама Дженнифер в специальном обращении к поклонникам объяснила причины отмены гастролей.
Я очень расстроена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо. Я обещаю, что возмещу вам это, и мы все снова будем вместе. Я вас всех так сильно люблю,
– подчеркнула исполнительница.
Дженнифер Лопес отменила свой концертный тур / Скриншот с сайта OntheJLo
Что известно о браке Джей Ло и Бена Аффлека
- После двух лет супружеской жизни по сети активно распространяются слухи о кризисе в отношениях звездной пары. Подпитывают сплетни несколько факторов.
- Во-первых, Лопес посетила Met Gala без своего супруга. Кроме того, уже долгое время Аффлек с супругой не появлялись на публике вместе.
- Источники, близкие к актерам, утверждают, что сейчас они живут отдельно и планируют продать совместный дом.
- Причиной кризиса в отношениях, по слухам, стал чрезмерный контроль со стороны Дженнифер Лопес. Она якобы очень опекала и контролировала мужа, а Бен не мог с этим смириться.
- Недавно артистка впервые прокомментировала сплетни о проблемах в браке. На презентации нового фильма она иронично ответила журналисту, который спросил о возможном разводе: "Вам лучше знать".