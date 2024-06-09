Иностранные СМИ распространили новости, что звездные супруги выставили на продажу свой семейный особняк. Пара пыталась это сделать без лишней шумихи.

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Они наняли риэлтора Сантьяго Арана, однако за две недели еще не нашлось покупателей. Источники утверждают, что особняк стоит 65 миллионов долларов.

Известно, что имение Джей Ло и ее мужа расположено в Беверли Хиллз. Пара приобрела его в прошлом году за 60 миллионов долларов. В то же время искала это идеальное жилье примерно два года, осмотрев более 80 объектов недвижимости.

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