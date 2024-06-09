Іноземні ЗМІ поширили новини, що зіркове подружжя виставило на продаж свій родинний маєток. Пара намагалася це зробити без зайвого галасу.

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Вони найняли рієлтора Сантьяго Арана, однак за два тижні ще не знайшлося покупців. Джерела стверджують, що особняк коштує 65 мільйонів доларів.

Відомо, що маєток Джей Ло та її чоловіка розташований у Беверлі Хіллз. Пара придбала його минулого року за 60 мільйонів доларів. Водночас шукала це ідеальне житло приблизно два роки, оглянувши понад 80 об'єктів нерухомості.

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