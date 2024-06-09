Іноземні ЗМІ поширили новини, що зіркове подружжя виставило на продаж свій родинний маєток. Пара намагалася це зробити без зайвого галасу.
До теми На тлі чуток про розлучення: Дженніфер Лопес скасувала масштабний концертний тур
Вони найняли рієлтора Сантьяго Арана, однак за два тижні ще не знайшлося покупців. Джерела стверджують, що особняк коштує 65 мільйонів доларів.
Відомо, що маєток Джей Ло та її чоловіка розташований у Беверлі Хіллз. Пара придбала його минулого року за 60 мільйонів доларів. Водночас шукала це ідеальне житло приблизно два роки, оглянувши понад 80 об'єктів нерухомості.
Що відомо про кризу в стосунках Лопес та Аффлека
- Річ у тім, що вже тривалий час актор з коханою не з'являлися на публіці разом. Зокрема, Met Gala Джей Ло відвідала сама.
- Проте слід зазначити, що днями подружжя разом завітало на випускний доньки.
- Водночас джерела, близькі до пари, розповідали, що вони живуть окремо. За даними інсайдерів, актор переїхав до орендованого житла в Брентвуді. Виконавиця теж шукає новий будинок.
- Причиною проблем у стосунках Лопес і Аффлека, за чутками, став надмірний контроль з боку Дженніфер над чоловіком, а Бен не зміг впоратися з її опікою та контролем.
- Зауважимо, нещодавно співачка прокоментувала ці спекуляції під час презентації фільму, відповівши на запитання журналіста про можливе розлучення саркастичною реплікою: "Вам краще знати.