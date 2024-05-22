До этого человек из близкого окружения супругов рассказывал, что звезды уже не живут вместе. Более того, они якобы планируют продать совместный дом.

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Какие новые подробности кризиса брака раскрылись

21 мая инсайдер сообщил, что Дженнифер и Бен таки действительно не живут под одной крышей. Так, певица сейчас находится в их с мужем совместном доме, а актер – в арендованных апартаментах.

К тому же человек из близкого окружения пары отметил, что супруги работают над разногласиями, которые возникли у них. Дело в том, что Лопес любит рассказывать все на всеобщее обозрение, а Аффлек – не хочет делиться подробностями личного, предпочитая приватность.

Впрочем, несмотря на проблемы в браке, супругов "связывает глубокая связь, которая длится уже в течение двух десятилетий".

Что известно о причинах вероятного разрыва пары