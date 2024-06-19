Глаза были налиты кровью: появились подробности задержания Джастина Тимберлейка
Источник:The Daily Mail
На днях знаменитого американского актера и певца Джастина Тимберлейка задержали правоохранители прямо посреди ночи. Теперь стали известны подробности ареста.
Выяснилось, что исполнитель нарушил ряд правил дорожного движения. К тому же известно, что он ехал за рулем пьяный.
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Так, по данным правоохранителей, артист проигнорировал знаки "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". Кроме того, Тимберлейк находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому имел проблемы с координацией. Певец пытался убедить полицейских, что выпил только один мартини, однако его внешний вид и поведение свидетельствовали об обратном.
Его глаза были налиты кровью и стеклянные, изо рта выходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог распределить внимание, речь была замедленной, он не держался на ногах и плохо проходил все стандартизированные полевые тесты на трезвость,
– отметили в судебном документе.
Хотя Джастин Тимберлейк не признал себя виновным, ему запретили управлять автомобилем в течение года.
Что известно о задержании Джастина Тимберлейка
- Инцидент произошел ночью 17 июня в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк.
- По данным инсайдера, певец проводил время с друзьями в отеле и ночью решил вернуться домой, тогда его и задержали правоохранители.
- Суд над Тимберлейком состоялся 18 июня. Артиста освободили без внесения залога, однако следующее судебное заседание назначено на 26 июля. Его решение может повлиять на дальнейшие концерты в рамках тура исполнителя в США.