З'ясувалося, що виконавець порушив низку правил дорожнього руху. До того ж відомо, що він їхав за кермом напідпитку.
Не пропустіть Зустрічався зі Світланою Лободою, а зараз перебуває на фронті: що відомо про Геннадія Попенка
Так, за даними правоохоронців, артист проігнорував знаки "Стоп" та "не тримався правого боку проїзної частини". Крім того, Тімберлейк перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому мав проблеми з координацією. Співак намагався переконати поліціянтів, що випив лише один мартіні, проте його зовнішній вигляд та поведінка свідчили про протилежне.
Його очі були налиті кров'ю і скляні, з рота виходив сильний запах алкогольного напою, він не міг розподілити увагу, мова була сповільненою, він не тримався на ногах і погано проходив всі стандартизовані польові тести на тверезість,
– зазначили в судовому документі.
Хоча Джастін Тімберлейк не визнав себе винним, йому заборонили керувати автомобілем протягом року.
Що відомо про затримання Джастіна Тімберлейка
- Інцидент стався вночі 17 червня в Саг-Гарборі, штат Нью-Йорк.
- За даними інсайдера, співак проводив час з друзями в готелі та вночі вирішив повернутися додому, тоді його й затримали правоохоронці.
- Суд над Тімберлейком відбувся 18 червня. Артиста звільнили без внесення застави, однак наступне судове засідання призначене на 26 липня. Його рішення може вплинути на подальші концерти в рамках туру виконавця у США.