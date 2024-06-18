Певец попал в эту ситуацию вечером 17 июня. Исполнителя взяли под стражу в Саг-Харборе, штате Нью-Йорк.

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Однако, больше никаких подробностей полиция не сообщала. Дело в том, что 18 июня должно состояться судебное заседание, после решения которого станут известны детали дела. В то же время Джастин и его команда никак не комментируют инцидент.

По словам инсайдера, Тимберлейк проводил время с друзьями в отеле, а ночью решил вернуться к себе. Однако, артиста почти сразу задержали правоохранительные органы.

Около 00:30 ночи, как нам сообщили, он сел в машину, чтобы вернуться к месту, где он остановился. Почти сразу после того, как он сел за руль, его остановили,

– поделился инсайдер.

К тому же в деле есть некоторые противоречия. Полиция уверяет, что артиста взяли под стражу из-за вождения в нетрезвом состоянии, однако заявляет, что "не арестовывает людей за нарушение правил дорожного движения".

Впрочем, от решения суда будет зависеть судьба дальнейших концертов в рамках тура Тимберлейка. Следующее выступление должно было бы состояться 21 июня, если Джастин таки выйдет из-под стражи.

Что известно о Джастине Тимберлейке